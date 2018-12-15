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В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов

Экономика

Темпы роста стали самыми высокими с начала 2018 года

Сеул, 15 декабря 2018, 20:43 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд. При этом, ещё в октябре показатель равнялся 68 млрд — то есть приток за месяц составил около 10%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Банка Кореи.

Главной причиной, по мнению ЦБ, является рост обменного курса национальной валюты: в октябре 1 доллар стоил 1139 вон, а в ноябре уже 1121 вону. Кроме того, приток зафиксирован и в депозиты в японских йенах — в банках размещено 5,27 миллиардов в долларовом эквиваленте, что также выше показателя прежнего месяца на 10%.

Отмечается, что бóльшая часть средств принадлежит юридическим лицам — 80%, в то время как остальные 20% внесли обычные граждане.

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Зарубежная хроника
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