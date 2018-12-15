Рыбный порт Мурманска рискует потерять грузы из-за новых арендаторов

Мурманск, , 18:18 — REGNUM В Мурманском морском рыбном порту задержана работа. По желанию арендатора причалов в порту разгружается большое судно с бетонными конструкциями, пока рыболовные суда стоят в очереди на выгрузку.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Мурманский морской рыбный порт», 13 декабря в Кольский залив зашло судно «Валерий Васильев», пришедшее из арктического порта вахтового поселка Сабетта на Ямале. Без согласования с оператором порта судно встало у свободного причала без участия швартовочной команды АО «ММРП» и начало выгружать тяжелую спецтехнику, бетонные конструкции и прочий груз. На вопросы портовиков о разрешении грузовладелец и капитан судна отвечали, что действия согласованы с ФГУП «Нацрыбресурс» — предприятием, которое в феврале 2018 года получило причалы рыбного порта в свое ведение.

Напомним, в ноябре 2018 года «Нацрыбресурс» выставил право аренды мурманских причалов на торги. Арендаторами стали ООО «Мурманский складской терминал» и ООО «Севгазсервис», не имеющие отношения к рыбной отрасли. Судно «Валерий Васильев», осложнившее работу порта, доставило грузы по согласованию с арендаторами.

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«Судно выгружает тяжелую технику и бетонные конструкции на причал, который ограниченно годен к эксплуатации, есть риск повреждений, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО «ММРП» Алексей Бакуменко. — На причале находится имущество ММРП, которое тоже может быть подтверждено. Требование прекратить выгрузку было проигнорировано».

Как сообщает «Северпост», арендатор причалов «Мурманский складской терминал» подтверждает, что необходимые документы на швартовку и разгрузку оформлены по всем правилам и нареканий не вызывают. Однако официально единственным оператором, имеющий право на перевалку груза в рыбном порту, является АО «ММРП».

Руководство АО «ММРП» обратилось в инспекцию портового надзора, транспортную прокуратуру и полицию с просьбой остановить незаконную выгрузку. Чтобы остановить процесс до получения официального ответа от разбирающихся органов власти портовики заблокировали район выгрузки при помощи своей техники.

Очереди из рыболовецких судов могут способствовать тому, что рыбопромышленники изменят выбор в пользу соседнего норвежского Киркенеса, что негативно скажется на грузообороте мурманского порта.

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