В калужском технопарке «Ворсино» ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию

Калуга, , 18:17 — REGNUM В Калужской области, на территории индустриального парка «Ворсино» Боровского района 14 декабря состоялась церемония ввода в эксплуатацию на полную мощность подстанции «Созвездие».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, строительство подстанции 220 кВ «Созвездие» началось в 2010 году.

В конце 2011 года был закончен первый этап строительства питающего центра. В 2012 году запущен второй этап. В 2016 году начата реализация третьего этапа, включающего два пусковых комплекса. Первый реализован в 2016 году, второй — в 2018 году. При строительстве энергообъекта использовалось элегазовое оборудование, которое произведено на российских предприятиях.

Выступая на торжественной церемонии, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание на своевременном завершении работ, что позволит оперативно подключить к подстанции новых потребителей.

«Мы присутствуем при важном и долгожданном событии, — сказал Артамонов. — Экономика, промышленность, жилищное строительство этой части области быстро развивались, но энергетика немного не успевала, хотя новые мощности вводились постоянно. Их было недостаточно. Это стало притормаживать не только развитие промышленности, но и сельского хозяйства, жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры».

Обращаясь к участникам церемонии, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что энергетиков не может не радовать рост экономического потенциала Калужской области, который требует строительства объектов такого уровня.

«Мы четко понимаем свою ответственность — не сдерживать рост экономики, промышленного потенциала, сферы услуг региона, для чего необходимо опережающими темпами вводить энергетические мощности, — пояснил Ливинский. — Калугаэнерго, МРСК «Центра и Приволжья», Федеральная сетевая компания, все предприятия, входящие в группу Россети, сделают все для надежного, стабильного энергоснабжения потребителей Калужской области».

Глава Россетей особо отметил, что подстанция «Созвездие» — полностью цифровой объект, который без участия человека может мониториться, контролироваться и управляться.

В этот же день состоялось подписание Соглашения о взаимодействии правительства Калужской области и ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса калужского региона.

Документ подразумевает взаимодействие правительства Калужской области и электросетевой компании по реализации мероприятий по модернизации электросетевого комплекса с применением технологий «цифровизации» в рамках долгосрочного тарифного регулирования.

Объем инвестиций в развитие электросетевого комплекса области дополнительно составит порядка 5 миллиардов рублей в пятилетней перспективе.