Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых

Казань, , 15:29 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок деятельности самозанятых граждан контролирующими органами, чтобы способствовать их легализации. Об этом Силуанов заявил сегодня, 15 декабря, в ходе заседания коллегии министерства финансов Татарии, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Татарии.

Силуанов напомнил, что сегодня деятельность самозанятых находится вне правового поля, и у таких граждан нет никаких проблем, так как Роспотребнадзор к ним не придёт. Чтобы дать самозанятым возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работ, Силуанов предлагает установить мораторий на проверки самозанятых контрольными органами.

«Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов.

Вице-премьер отметил, что крайне важно создать условия для того, чтобы самозанятые граждане могли легко перейти на «легальное» положение и не имели никаких проблем с проверяющими органами, налоговой, отчетностью.

При этом Силуанов подчеркнул, что, конечно, речь не должна идти о тех случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Напомним, эксперимент по легализации самозанятых проводится в четырех регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.