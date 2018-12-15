На реконструкцию аэропорта Чебоксар привлекут федеральные средства

Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии в реконструкцию аэропорта будет вложено 550 млн рублей. В том числе ожидаются федеральные инвестиции. С планами реконструкции чебоксарского аэровокзала ознакомились посетившие республику первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии.

Аэропорт города Чебоксары является международным. В 2017 году воздушными перевозками воспользовалось рекордное количество — 250 тыс. человек.

«Шесть лет назад на уровне 30 тыс. пассажиров было, в этом году выйдем на 275 тысяч, в следующем году — уже на 300 тыс.», — цитирует главу Чувашии Михаила Игнатьева его пресс-служба.

По его словам, авиаперевозчики заинтересованы «работать с Чувашией». Основные направления полетов — города Москва, Уфа, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Анталия (Турция). В текущем году, учитывая возросший пассажиропоток, рядом с аэропортом построена парковка на 200 машиномест.

«Аэропорт работающий — это хорошо. Вообще работающий аэропорт в регионе — это большой плюс. Это означает, что и инвесторы могут сюда прийти. Да и для жителей региона — это очень важно», — отметил Иннокентий Алафинов.

Напомним, в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства заключено соглашение о реализации проекта по развитию аэропортового комплекса города Чебоксары. Предварительная стоимость проекта составляет 550 млн рублей, срок завершения — 2022 год.

В настоящее время ведётся разработка проектной документации по реконструкции аэровокзального комплекса, планировки территории и реконструкции аэровокзала с проектом межевания земельных участков. Инвестиции планируется направить на реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта, реконструкцию аварийно-спасательной станции аэропорта, обновление наземной авиационной техники. Реконструкция предусматривает увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса до 190 пассажиров в час. Ожидается, что полезная площадь здания увеличится более чем вдвое.

Кроме того, запланирована реконструкция плоскостных сооружений летного поля аэродрома. В частности, будет расширена рулежная дорожка. В перспективе аэропорт Чебоксар сможет обслуживать сразу два рейса. Михаил Игнатьев ранее отмечал, что правительству Чувашии удалось передать в федеральную собственность искусственное покрытие летного поля аэродрома, благодаря чему реконструкция перрона и рулежной дорожки будет обеспечена федеральными средствами с софинансированием из республиканского бюджета.

«Считаем, что нынешние объемы перевозок — это еще не предел. В ближайшем обозримом будущем, в течение 7−10 лет, думаю, 500 тысяч пассажиров в год — это реальная цифра, которую здесь можно достичь», — заявляет гендиректор ОО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев.