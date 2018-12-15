Роскосмос и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

Сочи, Краснодарский край, , 11:09 — REGNUM Представители госкорпорации «Росатом» и холдинга «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий зондирования Земли из космоса в ходе II Конференции представителей строительного комплекса атомной отрасли, проходящей в Сочи 14−15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосомс».

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадий Сахаров сообщил, что космические технологии будут использоваться при проведении инженерно-геологических изысканий и для контроля хода строительства АЭС.

В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что технологии дистанционного зондирования ранее успешно использовались для мониторинга строительства космодрома Восточный, Керченского моста, стадионов Чемпионата мира 2018 года и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на площадях госпредприятия «Атоммаш» в Ростовской области открылся комплекс по производству трубопроводов для атомных и тепловых электростанций, а также для объектов нефтегазохимического комплекса.