Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Токио, , 07:47 — REGNUM Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

Новый финансовый год начнется в Японии с апреля 2019 года и закончится в марте 2020. Рекордный размер государственного бюджеты страны восходящего солнца составит 101 трлн йен или 891 млрд долларов по текущему валютному курсу, при бюджете 97,7 трлн йен на текущий финансовый год.

При этом сообщается, что такой значительный рост бюджета в первую очередь связан с планируемым повышением налога на прибыль в Японии с 8% до 10%, которое будет введено в октябре 2019 года. Данное обстоятельство потребовало от правительства подготовить ряд стимулирующих льгот и мер для чего потребуются дополнительные средства.

Кроме этого предполагается, что произойдет рост оборонных затрат и очередное повышение расходов на социальные нужды. Рост расходов на оборону составит до 2%, и Япония планирует на эти средства закупить у Соединенных Штатов два комплекса ПРО Aegis Ashor.

Отметим, представление нового бюджета Японии произойдет 21 декабря, а утверждение парламентом планируется на январь будущего года.