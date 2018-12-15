Россия приглашена на трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе

Брюссель, , 02:20 — REGNUM Предложение участвовать в трехсторонних переговорах по газу при участии Украины поступило Москве, написал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в Twitter.

Уточняется, что мероприятие намечено на грядущий январь. Помимо официальных лиц во встрече предложено участвовать коммерческим компаниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Шефчович предложил ему передвинуть на начало будущего года намеченное на 11 декабря мероприятие.

Необходимость переговоров связана с истечением в 2019 году срока газовых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом», касающихся экспорта газа на Украину и в Европу.

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