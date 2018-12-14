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Фондовый рынок США рухнул на 2%

Экономика

Главным «неудачником» торгов является компания Johnson & Johnson

Фондовый рынок США рухнул на 2%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экономика США

Нью-Йорк, США, 14 декабря 2018, 23:45 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США потеряли почти 2% в ходе торгов 14 декабря, передает Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 472,77 пункта (1,92%), до 24 124,61 пункта, индекс S&P 500 снизился на 47,63 пункта (1,80%), до 2602,91 пункта, индекс Nasdaq снизился на 140,11 пункта (1,98%), до 6930,22 пункта.

Наибольшие потери понесли котировки медицинских компаний, также падает сектор высоких технологий. Главным «неудачником» торгов является Johnson & Johnson, компания потеряла более 10% своей стоимости из-за скандала с асбестом в производимой компанией детской присыпке.

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