В Чебоксарах открыт Московский мост

Чебоксары, , 22:07 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 14 декабря, запущено шестиполосное движение транспорта по Московскому мосту. Объём инвестиций в самый масштабный за последние годы дорожный проект превысил 1,5 млрд рублей, из них большая часть — средства федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Региональные власти отмечают, что работы на мосту велись в рамках указа президента России о праздновании 550-летия города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. Шестиполосный мост связывает два крупных района Чебоксар — Московский и Калининский, призван разгрузить улично-дорожную сеть исторической части города. По оценкам специалистов, расширение мостового перехода до шести полос позволит увеличить пропускную способность участка на 30%.

Реконструкция моста велась с 2015 года и проходила в два этапа. В прошлом сезоне построен новый мост рядом с действующим, затем приступили к реконструкции существующего сооружения 1965 года постройки. Были демонтированы балки пролетного строения и стойки опор, усилен фундамент опор моста, возведены новые опоры и пролетные строения из железобетонных балок. Проект включает также строительство на левом берегу Волги в теле дамбы 46-метрового путепровода, расширение проезжей части на подходах к мосту, перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, и устройство очистных сооружений.

Общая стоимость работ за три года составила более 1,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей привлечено из федерального бюджета.

«Это инвестиции в наших молодых людей. Кто строит мосты — строит будущее России, будущее Чувашии и будущее города», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отмечает, что «Московский мост — это первый возведенный объект в рамках празднования 550-летия города»:

«Это отличный подарок для всех горожан и масштабное событие в истории Чебоксар».

По данным властей, в этом году на дорожную деятельность республики выделено более 5 млрд рублей. За дорожно-строительный сезон построено и реконструировано 45 км дорог, отремонтировано около 289 км дорог регионального и местного значения. За два года реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 245 км автомобильных дорог в Чебоксарской агломерации на общую сумму 2732 млн рублей, из которых 1355 млн рублей направлены из федерального бюджета.