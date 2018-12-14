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ЦБ: Рост реальной заработной платы в России в 2018 году составит 7-8%

Экономика

Рост реальных доходов населения окажется более низким, чем ожидалось

Москва, 14 декабря 2018, 21:25 — REGNUM  Реальная заработная плата в России (количество товаров и услуг, которые человек может приобрести на номинальную зарплату) по итогам 2018 года увеличится на 7−8%. Такая оценка приводится в опубликованном 14 декабря новом докладе Банка России о кредитно-денежной политике.

Как отмечается, в третьем квартале повышение трудовых компенсаций работников социальной сферы в рамках исполнения майских указов президента России продолжило вносить положительный вклад в динамику заработной платы.

«При этом его масштаб ожидаемо сократился, и годовые темпы роста реальной заработной платы снизились. По оценкам Банка России, реальная заработная плата по итогам 2018 года вырастет на 7−8%», — говорится в докладе.

Вместе с тем отмечается, что темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения окажется «существенно более низким». По мнению регулятора, это обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами.

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Доходы населения
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