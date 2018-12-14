Бизнес-план для стадиона «Нижний Новгород» утвердят в этом году

Нижний Новгород, , 20:44 — REGNUM Бизнес-план операционной деятельности «Стадиона Нижний Новгород» планируется утвердить до конца 2018 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с главой Минспорта РФ Павлом Колобковым, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам руководителя региона, в окончательной редакции документ 14 декабря направлен в Министерство спорта России.

«На следующей неделе предполагается провести совместное обсуждение бизнес-плана с федеральным ведомством. После получения согласования от Минспорта РФ документ будет утвержден», — заверил губернатор.

Никитин добавил, что в течение пяти лет деятельность стадиона будет поддерживаться со стороны федерального бюджета, область же планирует загружать спортобъект различными событиями, чтобы выйти на самоокупаемость.

Напомним, ранее была разработана Концепция наследия чемпионата мира по футболу. Согласно документу, исходя из проведения 20 матчей в год прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона указана в 2019 году в размере 315,7 млн рублей — они будут выделены из федерального бюджета в полном объеме. На мероприятия, связанные с работой стадиона «Нижний Новгород», в 2020 году планируется направить 329,7 млн рублей, из которых 267,4 млн или более 81% — средства федерального бюджета, 14,1 млн — средства нижегородского облбюджета, 48,2 млн рублей — из внебюджетных источников.

Расходы 2021 года прогнозируются в размере 343 млн рублей, из которых 233 млн — федеральные, 12,3 млн — из областного бюджета и 97,8 — из внебюджетных источников. В 2022 году расходы увеличатся до 353.6 млн рублей: федеральный центр финансирует 179,3 млн рублей, областной бюджет — 9,4 млн рублей, внебюджетные источники — 164,8 млн рублей. В 2023 году работа стадиона обойдется в 364 млн рублей, 184,3 млн — за счет федерального бюджета, 9,7 млн — областного и 170 млн — из внебюджетных источников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 декабря на территории футбольного стадиона откроется каток общей площадью около 10 тыс. кв метров, резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка «Зимняя сказка». Лед на футбольное поле заливать не потребуется — каток будет располагаться между стадионом и гейтами. Причем будут работать две площадки для катания — с натуральным и искусственным льдом. По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, открытие «Зимней сказки» станет важным этапом в использовании наследия чемпионата мира по футболу.

Закроется самая крупная в регионе спортивная зимняя площадка весной — 10 марта.

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