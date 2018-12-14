Tesla снизит цены в Китае в ответ на заморозку пошлин

Пекин, , 20:56 — REGNUM Компания Tesla снижает цены на электромобили Model S и Model X на китайском рынке после заморозки Китаем пошлин на автомобили из США, 14 декабря передает агентство Reuters.

Согласно китайскому сайту компании, Model S будет продаваться в Китае по цене 105 тыс. юаней ($15 200), Model X — по цене 65 тыс. юаней ($9750).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 декабря правительство Китая «заморозило» введение пошлин на американские автомобили на три месяца с 1 января 2019 года.

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