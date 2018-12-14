Крымские управляющие компании не дорабатывают ровно наполовину

Симферополь, , 17:47 — REGNUM Управляющие компании Крыма выполняют только половину из минимального перечня необходимых услуг и работ. Об этом 14 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава Инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова.

«Они не составляют акты сезонных осмотров домов, где должны указывать выявленные нарушения, не проводят системные работы по текущему ремонту. Не проводят осмотры чердаков, подвалов, лестничных клеток и маршей, то есть мест общего пользования для выявления нарушения правил пожарной безопасности», — отметила Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год Жилинспекция РК провела 1775 проверок, по результатам которых в бюджет республики взыскано 4 миллиона 105 тысяч рублей штрафов.

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