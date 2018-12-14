Жилинспекция Крыма выезжает только на каждое четвёртое обращение

Симферополь, , 17:44 — REGNUM Крымская жилинспекция адресно рассматривает только каждое четвёртое обращение граждан. Об этом 14 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава Инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова.

«Раньше мы в виде выездной проверки рассматривали каждое седьмое обращение, то сейчас — каждое четвертое», — отметила Жукова.

В целом, по её словам, в течение 2018 года надзорным органом было проведено 1775 проверок.

«По их результатам приняты необходимые меры, составлено 402 протокола об административном правонарушении. В бюджет республики взыскано 4 миллиона 105 тысяч рублей штрафов», — подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года сотрудники крымской жилинспекции предоставили общественности практически аналогичные данные:

«Мы провели полторы тысячи проверок по правилу содержания многоквартирных домов и качеству оказания услуг, пополнив тем самым бюджет на 4 млн рублей. Эти средства местный бюджет может использовать на те же многоквартирные дома. При этом, хочу подчеркнуть, что наша главная задача — не разрушение бизнеса, не обкладывание его штрафами, а развитие на благо граждан», — отмечала главный государственный жилищный инспектор РК Ирина Кондратюк.

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