$50 млн потрачено за семь лет на информатизацию госорганов Киргизии

Бишкек, , 17:06 — REGNUM «За последние семь лет были израсходованы более $50 млн (более 3,3 млрд рублей) на информатизацию госорганов. Несмотря на это, граждане и бизнес так и не получили качественных цифровых услуг», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания совета безопасности, пишет пресс-служба главы государства.

При этом киргизстанский лидер посетовал на то, что государственные органы тратят выделенные им деньги на приобретение устаревшего оборудования и программного обеспечения, не отвечающего современным требованиям.

«Самое печальное — это низкий уровень заинтересованности государственных органов в процессе перехода на предоставление цифровых услуг. Госорганы пытаются безосновательно ограничивать доступ к своим данным. Все это отрицательно сказывается на предпринимаемых государством мерах по цифровизации. В итоге у нас почти нет результатов по внедрению информационных технологий», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, Сооронбай Жээнбеков отметил, что одним из требований к государственной власти является способность использовать новые возможности, направленные на быстрое развитие страны.

«В настоящее время Киргизия находится на втором уровне своего цифрового развития. Мы должны выйти на четвертый уровень развития цифровизации. Для этого все ветви власти должны уделять особое внимание этой цели и приложить огромные усилия. Развитые страны мира прошли этот путь за десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь за короткий срок. У нас нет времени на раскачку», — резюмировал президент.

ИА REGNUM напоминает, что внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления «Тундук» началось в Киргизии еще в 2016 году.

Основной целью проекта «Тундук» является повышение эффективности управления в органах государственной власти за счет обеспечения оперативного получения данных, необходимых для оказания госуслуг и выполнений государственных и муниципальных функций между органами исполнительной власти и местного самоуправления, минимизации затрат на поиск, обработку и отправки информации в электронной форме.

Отметим, что по информации госкомитета информационных технологий и связи, на внедрение электронного правительства в одном государственном ведомстве необходимо не менее $400 тысяч (26,5 млн рублей).