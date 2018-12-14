«Без послаблений и перемен» – эксперт о гибельном курсе правительства РФ

Москва, , 16:49 — REGNUM Деньги в РФ становятся всё недоступнее и дороже, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о повышении Центральным банком РФ ключевой ставки до 7,75% годовых с целью ограничить «повышенные инфляционные риски».

«Разумеется, текущее повышение связано с инфляцией, а точнее, с последними этапами её роста выше ожиданий, — сказал Григорьев. — Как свидетельствуют различные источники (включая исследования Сбербанка), в России главенствует так называемая инфляция издержек, которую ещё называют инфляцией предложения. Из-за постоянно растущих расходов ввиду скачка валютного курса, растущих тарифов на коммунальные и прочие услуги, роста НДС и т. п. предприятия вынуждены тратить больше, компенсируя траты ростом отпускных цен на свою продукцию».

Это, как обратил внимание эксперт, значительно отличается от инфляции спроса, при которой предприятия работают на пределе возможностей, а люди всё активнее пользуются возрастающим достатком, вследствие чего цены растут из-за невозможности больше оперативно увеличивать выпуск.

«Казалось бы, следует делать совершенно иное — сокращать именно издержки предприятий, предоставлять им свободные средства для модернизации производств, сведения счетов и прочее, — продолжил Григорьев. — Но происходит ровно обратное — деньги становятся недоступнее и дороже».

По его мнению, чисто формально это, конечно, приведёт к понижению инфляции.

«К сожалению, известный правительственный тезис о прямой связи инфляции с экономическим ростом вовсе не очевиден, — подчеркнул он. — Достаточно посмотреть на пример стран ЕС, где при почти нулевой инфляции не наблюдается никакого значительного роста экономики. А вот для развивающихся стран с несовершенной финансовой системой как раз наоборот — инфляция может доходить и до двузначных чисел, если сопутствует ещё более значимому росту (так было в России в начале нулевых). Однако правительство и ЦБ во время идущего долгие годы кризиса не раз и не два показывали, что никаких послаблений и перемен в государственной политике не допустят. Они будут слепо привержены проводимому курсу ровно столько, сколько получится физически, несмотря на любые последствия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, задачей российских властей является не развитие экономики РФ, а всемерное поощрение финансовых спекуляций. Что касается повышения ключевой ставки ради снижения инфляционных рисков, то, как отметил Делягин, помимо инфляции денежной, главную роль играет инфляция издержек, вызванная произволом монополий и ростом себестоимости. И так как увеличение процентной ставки способствует повышению себестоимости, то эта мера в российских условиях, когда наличествует денежный голод, только содействует росту цен, а вовсе не носит антиинфляционного характера.

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