ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году

Москва, , 16:24 — REGNUM Центробанк понизил свой прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году на $5 млрд. Об этом 14 декабря сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сальдо финансового счёта по частному сектору несколько снижено — до $20 млрд с $25 млрд в октябрьском прогнозе», — сказала Набиуллина.

В 2018 году, по оценкам ЦБ, чистый отток капитала из России составит $54 млрд.

Напомним, за январь-ноябрь текущего года отток капитала, по предварительным данным ЦБ, составил $58,5 млрд, увеличившись более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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