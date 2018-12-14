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ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году

Экономика

Отток капитала из страны в предстоящем году может составить $20 млрд

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 14 декабря 2018, 16:24 — REGNUM  Центробанк понизил свой прогноз по оттоку капитала из России в 2019 году на $5 млрд. Об этом 14 декабря сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сальдо финансового счёта по частному сектору несколько снижено — до $20 млрд с $25 млрд в октябрьском прогнозе», — сказала Набиуллина.

В 2018 году, по оценкам ЦБ, чистый отток капитала из России составит $54 млрд.

Напомним, за январь-ноябрь текущего года отток капитала, по предварительным данным ЦБ, составил $58,5 млрд, увеличившись более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Отток капитала из России в 2018 году увеличился более чем в три раза

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