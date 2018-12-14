Свердловские промышленники недовольны малым количеством инвестиций

Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM За январь-сентябрь 2018 года Свердловская область получила меньше инвестиций, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом заявил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Черепанова, за указанный период область получила лишь 190 млрд рублей инвестиций. Это на 28 млрд рублей (13%) меньше, чем регион получил за 9 месяцев 2017 года.

Причины происходящего, по мнению руководителя — в «глобальной политике». «Ситуация в целом для инвестиций не самая спокойная, многие инвесторы пока сидят в кэше, это отложенные инвестиции», — подчеркнул промышленник.

Коллегу поддержал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. «Настроение крупных инвесторов именно такое, и понять их можно», — заметил руководитель и добавил, что причины неопределенности лежат не только снаружи, но и внутри — даже ситуация с повышением НДС делает инвесторов более осторожными.

«Инвестор встал на паузу и пытается пересчитать выгоды от инвестиций», — резюмировал Беседин.

В ходе разговора неожиданно всплыла тема «застоявшегося» законопроекта об инвестиционном вычете для бизнеса. Проект закона так и не приняли в 2018 году, вспомнили эксперты.

«Безусловно, надо стимулировать бизнес к инвестициям. Мы способствовали тому, чтобы закон был принят, но это так и не решено», — посетовал Черепанов.

По мнению промышленника, закон «застрял» из-за затянувшегося «творческого процесса» между министерством экономразвития и минфином региона. Впрочем, Черепанов выразил надежду, что закон всё же примут в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область продемонстрировала рост в производстве товаров за январь-октябрь 2018 года на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил министр промышленности и науки региона Сергей Перестороннин. Он добавил, что одной из причин этого являются санкции, которые стимулируют производство в регионе.

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