Тульскую область ждет «цифровая прокачка»

Тула, , 16:03 — REGNUM В ближайшие пять лет доля жителей Тульской области, обеспеченных компьютерами и имеющих доступ к широкополосному интернету, вырастет до 97%. Сегодня этот показатель составляет 80% — это пятое место среди регионов России. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области заявил заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин 14 декабря в рамках форсайт-сессии «цифровая прокачка» Тульской области.

Сессия состоялась на базе творческого индустриального кластера «Октава», в ее рамках совместно с АНО «Цифровая экономика» представители правительства Тульской области, федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, ведущих российских IT-компаний, экспертного и научного сообщества обсудили основные проблемы, подходы и инструменты их решения для развития цифровой экономики в Тульской области.

«Мы понимаем задачи, которые ставит президент РФ по внедрению цифровизации и IT-услуг во всех отраслях и сферах. Сегодня Тульская область показывает хорошие результаты. По оценке министерства информатизации и связи Тульской области, наш регион занимает пятое место в России по цифровизации. В настоящий момент 80% жителей области имеют компьютеры и обеспечены широкополосным доступом в интернет. Планируем, что за пять следующих лет этот показатель вырастет до 97%», — сказал Лаврухин.

Как отмечалось на мероприятии, развитие цифровой сферы сегодня входит в число приоритетных государственных задач. Участники сессии обсудили, каким образом лучше всего проводить цифровую трансформацию различных сфер деятельности в Тульской области

«Речь шла о транспорте, сельском хозяйстве, образовании, промышленности, туризме. Каждое из этих направлений в ближайшие 5−10 лет изменится существенным образом, как, например, изменилась за последние 15 лет сфера коммуникаций, перейдя в видеохостинги и социальные сети. Конкретные планы и инициативы, которые мы сегодня обсудили, будут реализованы в Тульской области в течение одного-двух лет», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Сегодня же, 14 декабря, в рамках заседания Координационного совета по цифровой экономике, правительством Тульской области было заключено три соглашения о сотрудничестве. Так, соглашение подписано с Тульским отделением Сбербанка — по развитию цифровой экономики и безналичным расчетам, с компанией «Интеллоджик» — по использованию искусственного интеллекта в диагностике онкологии, а также с компанией «РТК-Энергобаланс» — по созданию системы энергоменеджмента на пилотных образовательных объектах региона. Так, соглашение с компанией «Интеллоджик» предусматривает реализацию в двух больницах пилотных проектов по использованию технологий искусственного интеллекта для анализа и распознавания злокачественных новообразований по диагностическим изображениям КТ, МРТ и цифрового рентгена.