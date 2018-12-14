В Карелии заложили самоходную баржу проекта НВ 600

Петрозаводск, , 15:58 — REGNUM Специалисты Онежского судостроительно-судоремонтного завода заложили грунтоотвозную шаланду (самоходную баржу) проекта НВ 600, сообщает 14 декабря пресс-служба предприятия.

В торжественной церемонии приняли участие министр транспорта России Евгений Дитрих, замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, другие лица.

Стоимость контракта с «Росморпортом» составила 520 млн рублей. По условиям договора, Онежский ССЗ планирует построить две шаланды до 30 сентября 2020 года. Предполагается, что суда будут работать в Азово-Черноморском бассейновом филиале «Росморпорта».

"Проекту присвоено наименование НВ-600. Грунтоотвозные шаланды такого класса не строились в России с 1983 года», — отметили на заводе.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод к настоящему времени по данному проекту уже построил два судна с объемом трюма 600 м3 — шаланда «Трудовая» передана заказчику 27 ноября 2018 года в порту Темрюк, шаланда «Сильная» передана заказчику 11 декабря 2018 в порту Махачкала. Третье судно — шаланда «Рабочая» с объемом трюма 900 м3 достраивается на заводе. Судно в высокой степени готовности, в настоящее время проводятся пусконаладочные работы, швартовные испытания механизмов, оборудования и систем судна. После проведения ходовых испытаний судно будет передано заказчику в порту Усть-Луга. При строительстве судов в максимальной степени (65%) использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. Пропульсивный комплекс судна собран в России.

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