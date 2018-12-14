Повышение ключевой ставки в РФ может привести к росту цен — Делягин

Москва, , 16:05 — REGNUM Задачей российских властей является не развитие экономики РФ, а всемерное поощрение финансовых спекуляций, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о повышении Банком России ключевой ставки до 7,57% годовых.

«Разговор о том, что эти меры направлены на подавление инфляции, имеют право на существование, — признал Делягин. — Повышение ключевой ставки укрепляет рубль. Точнее, содействует укреплению рубля в отношении доллара. Но у нас, помимо инфляции денежной, главную роль играет инфляция издержек, вызванная произволом монополий и ростом себестоимости. И так как увеличение процентной ставки способствует повышению себестоимости, то эта мера в наших конкретно условиях, когда есть дикий денежный голод, содействует росту цен, а не носит антиинфляционный характер. Хотя люди из Банка РФ могут об этом и не подозревать в силу уровня своего образования».

И в целом эта мера, как предположил Делягин, очень чётко показывает, что Банк России, как и российские власти в целом, не озабочен развитием российской экономики.

«В условиях ухудшения экономической конъюнктуры нужно снижать и налоги, и процентную ставку, чтобы деньги были дешёвыми, — призвал экономист. — Американцы вообще в своё время до нуля снизили. А в некоторых странах ставка вообще отрицательная. Но задачей российских властей является не развитие российской экономики, а всемерное поощрение финансовых спекуляций. Потому что либералы служат не своей стране, а служат финансовым спекулянтам против своей страны. И если смотреть на политику Банка России с этой точки зрения, то он всё делает правильно для финансовых спекулянтов и против своей страны. Насколько я могу судить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ключевой ставки Банк России объяснил тем, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение повышенных инфляционных рисков. Как полагают в ЦБ РФ, пока сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен на предстоящее в 2019 году повышение НДС.

Также отметим, что в сентябре 2018 года Центробанк РФ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (до 7,5%) с «целью ограничения инфляционных рисков».

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