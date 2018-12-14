Тамбовский губернатор поздравил МФЦ региона с 10-летием

Тамбов, , 15:51 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 14 декабря, в рамках реализации проекта «Бережливый МФЦ» состоялось открытие 14 дополнительных окон в офисе сети учреждений «Мои документы». Кроме того, в честь 10-летия системы МФЦ прошло торжественное собрание в здании администрации области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Десять лет назад, когда в центре Тамбова открылся первый в области МФЦ, народная молва тут же окрестила учреждение «гипермаркетом услуг». За десять лет назад значительно увеличилось число центров, они стали называться офисами «Мои документы», в них постоянно растет число предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

На данный момент в городах и районных центрах Тамбовщины действуют 24 многофункциональных центра и 169 удаленных рабочих мест в поселениях. Разветвленная сеть МФЦ позволяет обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг всем жителям Тамбовской области вне зависимости от места их проживания. Именно оказание государственных и муниципальных услуг является одним из важных показателей, который характеризует отношение государства, власти и населения, считает губернатор Александр Никитин.

«Здорово, что за эти годы многофункциональные центры в нашей области настолько расширили свои возможности. Ведь чем больше мы оказываем востребованных услуг, тем больше пользы для людей. Перед учреждениями стоит много новых задач, но я уверен, что вы со всеми ними блестяще справитесь. Я восхищен вашим потенциалом», — сказал глава администрации области Александр Никитин, поздравляя с юбилеем работников сети.

В присутствии губернатора и других почетных гостей 14 сотрудников МФЦ произнесли профессиональную клятву. Теперь в тамбовском МФЦ будут работать 97 окон, и все они востребованы тамбовчанами.

«Мы чувствуем серьезный спрос на наши услуги, к нам поступает большой объем предварительной записи, поэтому открытие новой зоны — важное событие для всей системы», — отметила директор уполномоченного МФЦ Тамбовской области Любовь Третьякова.

В этот день и специалисты, и руководство учреждений вспоминали время становления системы. Вслед за Тамбовом, первые учреждения МФЦ появились в Первомайском и Токаревском районах.

«Тогда мы работали, скорее, по принципу «одной двери», — говорит Нина Тихонова, которая стояла у истоков создания системы МФЦ в регионе.

Сейчас все поменялось. Внедрен стандарт обслуживания заявителей. В учреждениях системы разработан фирменный стиль. Увеличилось время приема посетителей. Реализуется экстерриториальный принцип работы, то есть в МФЦ города Жердевки, например, может обратиться и житель Сосновского района. Его встретят, помогут, решат все возникающие вопросы.

Ежедневно около 6 тыс. тамбовчан обращаются в многофункциональные центры региона. В них работают около 700 сотрудников, в том числе 450 «универсальных» специалистов. По итогам 2017 года Тамбовская область заняла 6 место в России по организации деятельности сети МФЦ. Положительно оценивают качество предоставления госуслуг более 96% тамбовчан.