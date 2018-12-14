Рубль постепенно перейдёт в режим «зимней спячки»

Москва, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, ЦБ РФ всё же повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75%. Действие это оказалось немного неожиданным в том смысле, что рынки, конечно, совершенно не ждали понижения, которого по факту и не произошло. Но базовым прогнозом всё же было сохранение ставки на нынешнем уровне 7,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«В моменте российский рубль, как ему и положено в такой ситуации, начал укрепляться, подскочив на 0,37% до 66,25, однако движение это ожидаемо не получило поддержки объёмами, и уже спустя следующие полчаса всё вернулось на круги своя. Низкие объёмы — примета второй половины декабря в условиях России, — отметил эксперт.

По мере приближения к концу года, многие руководители финансовых учреждений и трейдеры постепенно разъезжаются по новогодним турам. Это оказывает прямое влияние на данный фактор (иногда бывает, что некому подписывать платёжки), поэтому к настоящему времени можно сказать с большой уверенностью, что риск декабрьского циклического негатива мы преодолели.

«Дальше будет всё постепенно замедляться, и в 20 числах декабря, по мере обналичивания трейдерами своих инвестиций перед длинными праздниками возникнет разовый пиковый спрос на рубли, что приведёт к небольшому, максимум до 65,20−65,40, укреплению рубля. Опять же, по уже сложившейся традиции, за новогодние праздники всю эту фору рубль растеряет и выйдет из них на отметке 67−67,20», — предположил Рожанковский.

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