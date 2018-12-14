Налоговые льготы и программы развития: в Твери делают ставку на бизнес

Тверь, , 15:41 — REGNUM Министерство экономического развития России одобрило предложения Тверской области по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в рамках Стратегии 2024. Региональная составляющая нацпроекта была представлена представителями регионального минэкономразвития на VIII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Челябинске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 14 декабря.

«Нас, прежде всего, интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в экономику региона. В первую очередь это создание рабочих мест во внебюджетной сфере», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя, говоря о развитии предпринимательства в регионе в целом.

На уровне региона в рамках национального проекта запланировано введение переходных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, продление на 2019−2020 годы моратория на проведение плановых проверок, упрощение доступа к льготному финансированию, особые меры поддержки для представителей «социального предпринимательства», реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Кроме того, в регионе намерены проводить дальнейшую работу по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса.

В 2019 году на эти цели в Тверской области намерены направить 418,6 млн рублей, из них 406 млн рублей из федерального бюджета, 12,6 млн рублей из региональной казны.

Отметим также, что Тверская область впервые подала заявку на привлечение средств федерального бюджета для создания промышленных парков: регион рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей.