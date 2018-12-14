Развивать экономику Якутии поможет компания «Полиметалл»

Якутск, , 15:39 — REGNUM Планы компании «Полиметалл» построить в Якутии фабрику по добыче серебра и заниматься социально-экономическим развитием региона прописали в соглашении, заключённом с руководством республики в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. О том, какая польза будет региону от сотрудничества с «Полиметаллом», — сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти республики.

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Соглашение о сотрудничестве в целях долгосрочного социально-экономического развития Якутии было подписано 13 декабря главой региона Айсеном Николаевым и генеральным директором компании Виталием Несисом. Руководство республики и «Полиметалл» закрепили свои намерения способствовать социально-экономическому развитию республики и определили ряд приоритетных направлений сотрудничества. В планах — создавать возможности для трудоустройства жителей региона, реализовывать совместные мероприятия в области охраны окружающей среды, сохранять традиционную деятельность и ареал проживания коренных малочисленных народов Севера.

В рамках реализации двух проектов компании «Полиметалл» в Якутии будет создано около 2000 новых рабочих мест, и глава республики Айсен Николаев считает это важным. В соглашении прописано, что трудоустройство местных жителей будет приоритетным. Предприятия компании уже сотрудничают в вопросе подготовки кадров с Северо-Восточным федеральным университетом имени Аммосов и Хандыгским горно-геологическим техникумом.

В Якутии «Полиметалл» владеет золоторудным месторождением Нежданинское в Томпонском районе и серебряным месторождением Прогноз в Верхоянском районе. Ресурсы Нежданинского — 12,4 млн унций (385,7 тонн) золотого эквивалента со средним содержанием 4,5 г/т золотого эквивалента. Доказанные и вероятные рудные запасы составляют 4,4 млн унций (436,9 тонн) золотого эквивалента 3,6 г/т.

Месторождение Прогноз является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в России и одним из лучших серебряных проектов в мире. «Полиметалл» планирует уже в марте 2019 года построить на нём фабрику, начать производство в 2021 году и в 2022 году вывести предприятие на полную проектную производительность.

Ресурсы месторождения «Прогноз» составляют 256 млн унций (7,96 тыс. тонны) серебряного эквивалента со средним содержанием 789 г/т. Следующие этапы — завершение подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и оценка рудных запасов месторождения в соответствии с Кодексом JORC. Ожидается, что результаты ТЭО будут опубликованы в первой половине 2020 года. В случае успешного прохождения ТЭО и принятия решения о развитии проекта в 2021 году, запуск фабрики на месторождении ожидается в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, а месторождении Верхне-Менкече в Томпонском районе Якутии планируется построить обогатительную фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды. Проект предприятия уже готов и даже успешно согласован с красноярским филиалом Главгосэкспертизы. Намерена построить предприятие компания ООО «Геопромайнинг Верхне-Менкече».