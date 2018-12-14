Роспотребнадзор передал Монголии мобильную лабораторию

Москва, , 15:36 — REGNUM Роспотребнадзор передал Национальному центру по изучению зоонозных инфекций Минздрава Монголии мобильную микробиологическую лабораторию на базе автошасси, сообщили Роспотребнадзоре.

В мобильной лаборатории можно проводить экспресс-анализы и ускоренную диагностику возбудителей опасных инфекционных заболеваний (чумы и т. д).

Мобильная лаборатория позволят охватить отдаленные, труднодоступные районы и зоны чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что передача мобильной лаборатории состоялась в рамках программы по распространению и снижению рисков завоза инфекций в Россию из приграничных территорий.

Читайте также: Роспотребнадзор передал Узбекистану и Казахстану две мобильные лаборатории

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор передал в дар Казахстану и Узбекистану две мобильные лаборатории на базеавтошассиидля поддержания благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в этих странах.

Ранее на эту тему: Роспотребнадзор передал Казахстану 2 мобильные лаборатории