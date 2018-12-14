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Порядка 3 млн человек прокатились по рекам и каналам Петербурга в 2018 году

Экономика

Успеху навигации способствовали погода и «мундиаль»

Порядка 3 млн человек прокатились по рекам и каналам Петербурга в 2018 году
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прогулка по рекам и каналам Петербурга

Санкт-Петербург, 14 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Судоходный сезон 2018 года стал рекордным для петербургских водных перевозчиков по объему пассажиропотока. За навигацию этого года они перевезли 2,99 млн человек по акватории Санкт-Петербурга. Это на 78% больше, чем в 2017 году.

Как сообщает 14 декабря «Петербургский дневник», представители Ассоциации владельцев пассажирских судов связывают успех навигации с очень тёплой для Петербурга погодой в 2018 году и проведением матчей чемпионата мира по футболу.

По данным Ассоциации, наиболее востребованными у горожан и туристов были водные экскурсии с выходами в Неву и Финский залив. На таких прогулках побывали ими 423,9 тысячи человек. Еще 982,9 тысячи человек совершили прогулки на скоростных судах.

Ассоциация объединяет 18 компаний (188 судов), составляющих примерно 83−85% всего рынка водных перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга закрылась с 26 ноября 2018 года, по Неве — с 30 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге подвели «полицейские» итоги навигации

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