«Академик Ломоносов» будет передан заказчику до 1 июля 2019 года

Мурманск, , 15:27 — REGNUM Специалисты Балтийского завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) планируют завершить комплексные испытания атомных энергетических установок плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» до конца марта 2019 года и передать его заказчику до 1 июля 2019 года, сообщает 14 декабря пресс-служба корпорации.

Сейчас на энергоблоке проходят комплексные испытания одной из ядерных энергетических установок. В процессе мероприятий будут проведены проверки работоспособности установок во всех режимах работы. На заключительных этапах комплексных испытаний ядерные реакторы будут выведены на номинальную мощность, а электрогенераторы ПЭБ подвернутся нагрузке до 110% для определения их устойчивости к перегрузкам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Академик Ломоносов» сооружается на площадке ФГУП «Атомфлот» (предприятие Росатома) при участии специалистов АО «Балтийский завод». 6 декабря первая из двух реакторных установок была выведена на энергетический уровень мощности 10%.

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