Упредить расточительность граждан и бизнеса: о повышении ключевой ставки

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM И граждане, и бизнес стали брать больше кредитов, в этой ситуации Центробанк решил принять упреждающие меры для того, чтобы домохозяйства и компании не были слишком расточительны, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 декабря, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение ЦБ о повышении ключевой ставки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% до 7,75% годовых. В пресс-службе ЦБ сообщили, что решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне». По оценке регулятора, «сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС», а повышение ставки позволит избежать закрепления инфляции на высоком уровне.

«Вероятно, Центробанк ориентируется прежде всего на предстоящее в начале 2019 года повышение НДС. Кроме того, регулятор принимает во внимание довольно мягкую денежно-кредитную политику. И граждане, и бизнес стали брать больше кредитов, был зафиксирован рост доходов населения.

Центробанк решил принять упреждающие меры для того, чтобы домохозяйства и компании не были слишком расточительны. Такую позицию можно считать достаточно логичной.

Последствием повышения ключевой ставки будет некоторое ужесточение в области кредитования. Но поскольку ставка повышена лишь на 0,25%, то потребители этого, вероятно, и не заметят. Значительное, на процент или более, повышение ставок по кредитам маловероятно. Но объемы кредитования, в том числе компаний, несколько сократятся», — отметил Юрий Ичкитидзе.