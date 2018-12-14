Прокуратура Южной Кореи начала расследование в отношении Samsung Biologics

Сеул, , 15:11 — REGNUM Прокуратура Южной Кореи начала полномасштабное расследование в отношении Samsung BioLogics по подозрению в подделке финансовых отчетов, сообщает YTN.

Прокуратурой были изъяты все бухгалтерские данные компании.

Созданная в 2011 году компания Samsung BioLogics ежегодно страдала от дефицита средств, однако в 2015 году получила прибыль в размере 1,9 триллиона вон (~ $1,7 млрд). Так как дочерняя компания Samsungbioepis Co. изменила свои стандарты финансового учёта.

Кроме того, прокуратура также проверит дочернюю компанию Samsung C&T Corporation.

По предварительным данным, проблемы у компании начались после слияния двух дочерних компаний — Samsung C&T Corporation и Cheil Industries.

В ближайшее время прокуратура планирует вызвать главного бухгалтера для дальнейшего расследования.