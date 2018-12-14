«Ночные волки» проведут мотопробег по местам Битвы за Москву

Протвино, Московская область, , 15:06 — REGNUM «Ночные волки» 15 декабря проведут мотопробег «Непокорённый рубеж», сообщает группа «Мотоклуб «Ночные волки» Серпухов».

«Колонна проедет по местам боевой Славы 49-армии с заездом в музей ВОВ. Пробег на мотоциклах, квадроциклах, джипах по дорогам не общего пользования», — указано в сообщении.

К участию приглашают всех желающих, сбор назначен на 10:30 в подмосковном городе Протвино.

49-я армия СССР принимала участие в Можайско-Малоярославецкой операции в ходе Битвы за Москву.