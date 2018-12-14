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«Ночные волки» проведут мотопробег по местам Битвы за Москву

Экономика

К участию приглашают всех желающих

«Ночные волки» проведут мотопробег по местам Битвы за Москву
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ночные волки

Протвино, Московская область, 14 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  «Ночные волки» 15 декабря проведут мотопробег «Непокорённый рубеж», сообщает группа «Мотоклуб «Ночные волки» Серпухов».

«Колонна проедет по местам боевой Славы 49-армии с заездом в музей ВОВ. Пробег на мотоциклах, квадроциклах, джипах по дорогам не общего пользования», — указано в сообщении.

К участию приглашают всех желающих, сбор назначен на 10:30 в подмосковном городе Протвино.

49-я армия СССР принимала участие в Можайско-Малоярославецкой операции в ходе Битвы за Москву.

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