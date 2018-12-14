Ульяновская область вошла в число лучших по содействию развитию конкуренции

Ульяновск, , 15:06 — REGNUM Ульяновская область вошла в топ-20 лучших регионов России по содействию развитию конкуренции по итогам 2017 года. Рейтинг сформирован Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Согласно рейтингу, Ульяновская область заняла 17 место среди 85 субъектов страны и пятое место в Приволжском федеральном округе по содействию развитию конкуренции. Ульяновские власти отмечают, что регион второй год подряд входит в рейтинге в двадцатку лучших в стране.

«В Ульяновской области мы плотно работаем над реализацией профильного национального плана и выполнением поручений главы государства по итогам апрельского Госсовета. Мы утвердили ключевые показатели к 1 января 2022 года и активно внедряем в органах власти систему антимонопольного комплаенса. В результате планируем уже в 2019 году снизить количество нарушений антимонопольного законодательства», — сказал глава Ульяновской области Сергей Морозов, напомнив, что президент Владимир Путин «чётко обозначил, что развитие конкуренции закладывается в основу государственной экономической политики на ближайшие годы».

Важными критериями при проведении оценки выступают реализация составляющих стандарта развития конкуренции и достижение регионами целевых показателей «дорожных карт».

Напомним, сентябре 2015 года правительство РФ утвердило стандарт развития конкуренции в регионах. К его внедрению Ульяновская область приступила еще в 2014 году, став одним из пилотных регионов. Также в прошлом году Сергей Морозов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев подписали соглашение о взаимодействии правительства и ФАС.

Как пояснил министр развития конкуренции и экономики региона Рустем Давлятшин, Ульяновская область существенно доработала региональную «дорожную карту», показатели эффективности которой по итогам года практически полностью выполнены в сферах культуры, дошкольного и дополнительного образования, социального обслуживания населения, производства инновационной продукции. Кроме того, в рамках исполнения стандарта развития конкуренции проведен углубленный мониторинг состояния и развития конкурентной среды.