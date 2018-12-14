Падение уровня жизни: вынуждает граждан РФ питаться нерационально

Москва, , 14:51 — REGNUM К сожалению, для России вопрос правильного питания и качества продуктов становится все более острым. И дело тут вовсе не в проникновении западной культуры питания фастфудом, а в ответной реакции на падение уровня жизни. Российские граждане, пытаясь сохранить дневное количество калорий, замещают дорожающие качественные продукты либо на более дешевые аналоги, либо восполняют его продуктами с более высокой калорийностью, а это, как правило, сладкое, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Дополнительным негативным драйвером, ухудшающим качество питания, становится естественное желание производителей продуктов удержать свою долю рынка. Покупательская способность жителей России падает, поэтому производителям приходится либо переходить на более дешевое, а значит, менее качественное сырье, либо уходить с рынка, потому что премиальный сегмент рынка высококонкурентен и ограничен», — пояснил эксперт.

Очень жаль, что ситуация в России развивается именно таким образом, потому что при неизбежном переходе от экспортно-сырьевой модели экономики качество человеческого ресурса будет играть возрастающую роль. Последние исследования в области долголетия и здоровья дают однозначные результаты, продолжительность здоровой жизни на 15−20% выше у людей с высоким уровнем дохода.

«Естественно, такие результаты, прежде всего, обусловлены лучшим доступом к качественной медицине. Но не стоит недооценивать роль качественного и правильного питания. Масштабные исследования влияния качества продуктов на долголетие и здоровье не получают необходимого финансирования, а те, что все-таки проводятся, однозначно выявляют такую зависимость», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, о нерациональном питании, которое приводит к росту ожирения среди граждан России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей. По её словам, это происходит потому, что люди едят мало овощей и потребляют слишком много сахара.

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