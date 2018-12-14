Тверские предприятия осваивают зарубежные рынки

Тверь, , 14:45 — REGNUM 28 контрактов заключили тверские компании с иностранными партнёрами в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 14 декабря.

«Необходимо обеспечить на территории региона условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», — считает губернатор Игорь Руденя.

С начала года свои товары и услуги на зарубежных рынках в ходе бизнес-миссий в Казахстан, Сербию, Армению, Латвию, страны Бенилюкса, Узбекистан представили 38 предприятий Тверской области. По их итогам было заключено 28 контрактов. В их числе — договоры на поставку тверской мебели и керамики в Казахстан, Армению и Беларуссию. Сейчас прорабатывается вопрос о сертификации кондитерской продукции Верхневолжья для выхода на европейский рынок.

Недавно состоялась бизнес-миссия четырех тверских предприятий, АО «Исток» (ветросолнечные установки), ООО «Электронные технологии» (электронные изделия для нефтегазового комплекса), ИП Калугина Светлана Геннадьевна (металлоконструкции для сада и огорода), ИП Скобцова Галина Викторовна (детские товары), — в Узбекистан. Ее итогом стало знакомство тверских предпринимателей с коллегами из Узбекистана. В планах на 2019 год — бизнес-миссии в Азербайджан, Венгрию, ЮАР, Армению, КНР, Эстонию, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, а также участие в выставках For Arch, Hannover Messe, ANUGA 2019, Die&Mould China, Продэкспо, Мосбилд, Мир детства и WorldFood.

В этом году представители Верхневолжья приняли участие в двух международных выставках: «Будпрагрэс-2018» в Белоруссии, а также «InternationalTechnicalFair ITF 2018» в Болгарии, по итогам которой тверское предприятие ООО «Элтех» удостоено золотой медали. В 2017 году бизнесмены региона побывали в Австрии, Вьетнаме, Армении, стали участниками международных выставок «FOR ARCH» в Чехии, Mashex Moscow и «ПетерФуд-2017».