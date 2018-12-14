В ноябре продажи автомобилей в Казахстане выросли на 64%

Астана, , 14:45 — REGNUM В ноябре в Казахстане было продано 3 109 автотранспортных средств, что на 63,7% больше, чем в ноябре 2017 года, сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на «КазАвтоПром».

Доля продаж отечественных автомобилей в ноябре выросла до 54,9%. По итогам 11 месяцев 2018 года жители Казахстана потратили на покупку автомобилей местного производства 160,4 млрд тенге ($433 млн), что на 69,6% больше, чем в январе — ноябре 2017 года.

За 11 месяцев участники государственной программы льготных кредитов приобрели 3 087 автомобилей. Общий вклад предприятий автомобильной отрасли в ВВП составил 185,1 млрд тенге ($500 млн), что на 40,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 25 897 транспортных средств общей стоимостью 162,9 млрд тенге ($440,7 млн по курсу на 16 ноября).

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