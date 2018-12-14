Разминка перед новым повышением: о ключевой ставке ЦБ РФ

Москва, , 14:25 — REGNUM Сегодня совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 7,75%. Такое решение разошлось с прогнозом консенсуса аналитиков, большинство которых считало, что регулятор оставит ставку без изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Как правило, Центробанк РФ принимает решения по изменению или сохранению ключевой ставки на текущем уровне, исходя из индекса потребительских цен. Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8%, и даже в комментарии ЦБ РФ к решению по процентной ставке говорится, что она к концу 2018 года может разойтись с прогнозом в 4% и в действительности составить от 3,9% до 4,2% за весь год», — привела цифры эксперт.

На объявление о решении ЦБ РФ валютный рынок отреагировал противоречиво. Пара доллар/рубль после объявления решения Центробанка по ключевой ставке выросла на 0,09%, а пара евро/рубль упала на 0,45%. Рубль в ближайшую неделю по-прежнему будет торговаться в коридоре 66−67 руб. за доллар, а по курсу евро прогноз составляет 74,4−75,8 руб. за единицу европейской валюты.

«Рост инфляционных ожиданий населения в ноябре немного приостановился, так как, с одной стороны, государство смогло обуздать рост цен на бензин, с другой — многие производители в преддверии повышения НДС с 2019 года уже заранее начали плавно повышать цены. А вот если по итогам 2018 года инфляция превысит уровень в 4%, то у Банка России появится возможность для нового повышения ключевой ставки уже на первом заседании в 2019 году», — пояснила Мильчакова.

В данный момент риск обвала цены на нефть и введение новых жестких санкций США против России ослаблены, но не устранены полностью. Так что сегодняшнее решение по ключевой ставке можно охарактеризовать всего лишь разминка перед новым повышением.

«Скорее всего, в начале 2019 года ключевая ставка может быть повышена еще на 0,25 п. п. Решение Банка России до конца года подстегнет тенденцию крупных банков к повышению процентов по кредитам и депозитам, что будет выгодно вкладчикам банков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 декабря, Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п до 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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