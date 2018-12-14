В Армении начала работать российская станция ГЛОНАСС

Ереван, , 14:23 — REGNUM Новая российская станция сбора измерений системы ГЛОНАСС запущена на территории Бюраканской астрофизической обсерватории им. В. А. Амбарцумяна в Армении, сообщает 14 декабря пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении отмечается, что проект реализован на основе правительственного соглашения, заключенном между Россией и Арменией 7 апреля 2016 года в Ереване. Документ предполагает сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В церемонии открытия станции приняли участие заместитель гендиректора по международному сотрудничеству «Роскосмоса» Сергей Савельев, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Арзуманян, другие лица.

Предполагается, что новая станция войдет в глобальную сеть наземных станций мониторинга, создаваемую Россией. Она обеспечит взаимодополняемость системы ГЛОНАСС с другими системами и повысит точность навигационных услуг.

Ранее Россия и Венесуэла заключили договор о распространении системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на территорию латиноамериканской страны.

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