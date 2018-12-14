Пятница, 14 Декабря 2018 года
15:06:30 МСК

В Армении начала работать российская станция ГЛОНАСС

Экономика

Станция войдет в глобальную сеть наземных станций мониторинга, создаваемую Россией

Ереван, 14 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Новая российская станция сбора измерений системы ГЛОНАСС запущена на территории Бюраканской астрофизической обсерватории им. В. А. Амбарцумяна в Армении, сообщает 14 декабря пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении отмечается, что проект реализован на основе правительственного соглашения, заключенном между Россией и Арменией 7 апреля 2016 года в Ереване. Документ предполагает сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В церемонии открытия станции приняли участие заместитель гендиректора по международному сотрудничеству «Роскосмоса» Сергей Савельев, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Арзуманян, другие лица.

Предполагается, что новая станция войдет в глобальную сеть наземных станций мониторинга, создаваемую Россией. Она обеспечит взаимодополняемость системы ГЛОНАСС с другими системами и повысит точность навигационных услуг.

Ранее Россия и Венесуэла заключили договор о распространении системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на территорию латиноамериканской страны.

Читайте также: Российская система навигации ГЛОНАСС распространится на Венесуэлу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить