Казахстан готов к увеличению поставок газа в Китай

Астана, , 14:17 — REGNUM 13 декабря заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что в 2018 году удалось завершить строительство двух компрессорных станций на магистральном газопроводе «Казахстан — Китай», входящего в систему газопроводов «Центральная Азия — Китай». Увеличить мощность МГП Казахстан-Китай планировалось еще с 2016 года.

В результате мощность МГП «Казахстан — Китай» увеличена вдвое, с 5 млрд кубометров газа в год до 10 млрд, а общая пропускная способность МГП «Центральная Азия — Китай» выросла до 55 млрд кубометров в год. Напомним, что в июле 2013 года Казахстан ратифицировал протокол к соглашению о строительстве МГП Казахстан-Китай и уже 11 сентября 2013 года был сдан в эксплуатацию первый участок МГП «Казахстан-Китай». В 2015 году была запущена третья нитка МГП Казахстан-Китай, но задействовать ее удастся только с января 2019. Летом этого года Казахстан и Китай подписали дополнение к межгосударственному контракту, в соответствии с которым Китай готов закупать 10 млрд кубометров казахского газа в год.

Оценивая состояние и перспективы развития сотрудничества России и Китая в газовой сфере, необходимо помнить, что эти отношения не будут иметь ничего общего с дружескими — Китай старается максимально диверсифицировать импорт этого энергетического ресурса и ни при каких обстоятельствах не будет отказываться от этой практики в пользу России. При наращивании экспортных поставок в Китай необходимо понимать, что Китай будет пытаться создать конкурентную среду для снижения контрактных цен. Именно такой подход является причиной того, что до сих пор не согласованы цены по поставкам газа по магистральным трубопроводам «Сила Сибири-2» (ранее использовавшееся название — МГП «Алтай») и «Сила Сибири-3» (по нему планируются поставки с шельфовых месторождений Сахалина).