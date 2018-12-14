В России планируется реализовать более 900 инвестпроектов

Москва, , 14:12 — REGNUM В России утверждена федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ утвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщили в министерстве.

В первую очередь программа направлена на то, чтобы, поддержать стратегически важные отрасли, имеющие высокий потенциал роста для развития экономики России.

В программе предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов. В 2019 году на реализацию ФАИП направят 955,6 млрд рублей (на 20,2% больше объема 2018 года), в 2020 году — 975,1 млрд рублей (на 22,7%), в 2021 году — 880,5 млрд рублей (на 10,8%).

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Как сообщало ИА REGNUM, для повышения инвестиционной привлекательности России необходима соответствующая государственная политика, которая поможет решить эту задачу.

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