Китай продолжает ставить рекорды по объему импорта сырой нефти

Пекин, , 14:09 — REGNUM 13 декабря появились данные по импорту сырой нефти Китаем за ноябрь 2018 года. КНР продолжает устанавливать один рекорд за другим: если в октябре импорт составил 9,61 млн баррелей в сутки, что было наивысшим показателем для нефтеперерабатывающей отрасли, то в ноябре этот показатель вырос до 10,43 млн баррелей в сутки.

Такой рост обусловлен в первую очередь тем, что независимым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) необходимо полностью выбрать выделенные правительством на 2018 год квоты — те НПЗ, которые не успеют этого сделать, не получат квоты на 2019 год. В Китае в настоящее время насчитывается 64 независимых (не принадлежащих государственным компаниям) НПЗ, в ближайшее время ожидается открытие еще двух. Часть из них в летний период находились на планово-предупредительных ремонтах, что также стало причиной стремительного роста импорта в последние месяцы уходящего года.

В октябре правительство Китая приняло решение об увеличении квоты для независимых НПЗ на 2019 год сразу на 42%, она составит 202 млн тонн. Независимые переработчики должны были подать свои заявки на эти квоты до 10 ноября 2018 года, и теперь положительное решение по ним зависит только от того, удастся ли независимым НПЗ полностью выбрать свои квоты 2018 года. Называть такой подход к регулированию внутреннего рынка нефтепродуктов рыночным или не называть, каждый может решить самостоятельно, но результат вполне очевиден — по сравнению с ноябрем 2017 года в ноябре этого года объем импорта сырой нефти увеличился на 8,5%. Сторонники либеральной экономики склонны полагать, что увеличение квоты для независимых НПЗ свидетельствует о росте их влияния. Сторонники государственного регулирования справедливо полагают, что увеличением объема квот правительство Китая заставит независимые НПЗ активнее конкурировать друг с другом, что неизбежно приведет к снижению цен нефтепродуктов для всех потребителей, что окажет положительное влияние на развитие всей экономики без дополнительных инвестиций со стороны государства.