АО «Казатомпром» увеличило свою долю в трех предприятиях по добыче урана

Астана, , 14:07 — REGNUM АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» довело свой пакет акций в ТОО «Байкен-U», ТОО «Кызылкум» и ТОО «СП «Хорасан-U» до 52,5%, 50% и 50% соответственно, сообщили 14 декабря в пресс-службе национальной компании.

Акционерное общество купило 40,05% акций Energy Asia (BVI) Limited и 16,02% ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U» у компании Energy Asia Holdings (BVI) Limited.

Отметим, ТОО «Байкен-U» добывает и перерабатывает природный уран, а также подготавливает горно-подготовительные работы на месторождении «Хорасан-2».

ТОО «Кызылкум» и ТОО «СП «Хорасан-U» были созданы для реализации проекта разработки уранового месторождения «Северный Хорасан» (участок «Хорасан-1»).

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