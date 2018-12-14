Перинатальный центр в Карелии обошелся Ростеху в 2,4 млрд

Петрозаводск, , 14:01 — REGNUM В строительство и оборудование перинатального центра в Петрозаводске Ростех вложил 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном 14 декабря пресс-релизе госкорпорации.

Отмечается, что учреждение, в стенах которого будут применяться современные технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, оборудовано на 60% медицинским оборудованием российского производства.

«На строительство и закупку медицинской техники было направлено 2,4 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-релиза, ежегодно специалисты нового перинатального центра смогут принимать более восьми тысяч пациентов.

«10 декабря 2018 года здесь состоялись первые роды. «Первенцем» петрозаводского перинатального центра стала девочка Александра весом 3210 гр. и ростом 52 см», — добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что на сегодняшний день в учреждении уже появились на свет 36 младенцев, в том числе — пара двойняшек

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в госкорпорации Ростех рассказали об открытии в Смоленске перинатального центра на 130 мест.

Читайте также: В Смоленске открылся новый перинатальный центр