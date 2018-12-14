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На Кубани рекордно выросли площади под виноградники

Экономика

По сравнению с 2017 годом площади увеличены на 530 га

На Кубани рекордно выросли площади под виноградники
Глущенко Николай Петрович. Виноградники. 1970

Краснодар, 14 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Рекордные площади молодых виноградников заложили в Краснодарском крае в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, края, столь высокий показатель был достигнут впервые за последние десять лет.

В общей сложности с начала 2018 года на территории Кубани заложили 2 тыс. 130 га молодых виноградных насаждений. По сравнению с 2017 годом — на 530 гектаров больше. Самые обширные площади под виноградники отданы в Анапе и Темрбкском районе.

«Краснодарский край — лидер в России по виноградарству и виноделию, по темпам развития отрасли в целом. Ежегодно мы выполняем самые большие показатели в стране по валовому сбору винограда и производству винодельческой продукции», — прокомментировали в управлении виноградарства и винодельческой промышленности, отметив, что рост отрасли связан в том числе с господдержкой.

Как ранее сообщалось, в 2018 году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов было направлено 420 млн рублей. При этом из общего количества высаженных саженцев порядка 70% — кубанской селекции.

По теме: Кубанский производитель вина вышел на рынок Японии

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Кубани был открыт крупнейший в России виноградный питомник. А в марте этого года кубанское винодельческое предприятие «Фанагория» заключило контракт на пять лет с японской компанией Ikemitsu Enterprises — на поставку кубанского вина на рынок Японии.

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Виноделие
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