На Кубани рекордно выросли площади под виноградники

Краснодар, , 13:58 — REGNUM Рекордные площади молодых виноградников заложили в Краснодарском крае в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, края, столь высокий показатель был достигнут впервые за последние десять лет.

В общей сложности с начала 2018 года на территории Кубани заложили 2 тыс. 130 га молодых виноградных насаждений. По сравнению с 2017 годом — на 530 гектаров больше. Самые обширные площади под виноградники отданы в Анапе и Темрбкском районе.

«Краснодарский край — лидер в России по виноградарству и виноделию, по темпам развития отрасли в целом. Ежегодно мы выполняем самые большие показатели в стране по валовому сбору винограда и производству винодельческой продукции», — прокомментировали в управлении виноградарства и винодельческой промышленности, отметив, что рост отрасли связан в том числе с господдержкой.

Как ранее сообщалось, в 2018 году на закладку и уход за виноградниками из федерального и краевого бюджетов было направлено 420 млн рублей. При этом из общего количества высаженных саженцев порядка 70% — кубанской селекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Кубани был открыт крупнейший в России виноградный питомник. А в марте этого года кубанское винодельческое предприятие «Фанагория» заключило контракт на пять лет с японской компанией Ikemitsu Enterprises — на поставку кубанского вина на рынок Японии.