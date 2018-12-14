Главой наблюдательного совета «Укрпочты» стал менеджер из Бельгии

Киев, , 13:51 — REGNUM Менеджер из Бельгии, бывший член правления французской продовольственной компании Danone Бенуа Плеска возглавил наблюдательный совет «Укрпочты», сообщает 14 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, наблюдательный совет «Укрпочты» был утвержден правительством Украины 10 октября. В совет вошли семь членов: два представителя властей Украины и пять независимых наблюдателей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что главе «Укрпочты» Игорю Смелянскому следует пересмотреть свою зарплату. Также Порошенко отметил, что увольнять почтальонов нельзя и что для сохранения рабочего персонала правительство выделило «Укрпочте» $18 млн.

Отметим, Смелянский работал менеджером американской компании KPMG, имеет опыт работы на Украине и в других странах мира.