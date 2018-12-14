За 11 месяцев инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 18%

Астана, , 13:48 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 9,63 трлн тенге ($26 млрд), что на 18,3% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Собственные средства хозяйствующих субъектов составили 7,04 трлн тенге ($19 млрд). Инвестиционные вложения, направленные на покупку машин, оборудования, транспортных средств и инструмента, выросли на 5,1%.

На горнодобывающую промышленность приходится 41,7% от всего объема инвестиций, на транспорт и складирование — 12,4%, на операции с недвижимостью — 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев заявил, что общий объем иностранных инвестиций, вложенных в экономику республики, составляет около $300 млрд.

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