Воронеж: Проект производства сжиженного газа за 5 млрд рублей заморозили

п.г.т. Анна, Воронежская область, , 13:45 — REGNUM Проект строительства завода по производству сжиженного природного газа с объемом планируемых инвестиций в 5,5 млрд рублей сворачивают. Инвестор — московская компания ООО «Криомашгаз» отказался от реализации проекта в регионе. То, что проект заморожен, подтвердили и в правительстве региона

«Инвестпроект заморожен. «Криомашгаз» хотел сразу получить землю в собственность, до начала проекта. Мы подготовили ему площадку в Аннинском районе и были готовы передать ее, но поставили условие, что это может произойти только после того, как компания возведет на арендованной земле цеха и установит в них оборудование, то есть вложит большую часть средств в производство. После этого инвестор перестал проявлять какую-либо активность», — разъяснил ситуацию в беседе с «Коммерсантъ-Воронеж» руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев. По информации издания, речь шла об участке в 30 га, который был выделен под реализацию проекта в Аннинском районе.

Напомним, проект по строительству завода СПГ в Воронежской области потенциальный инвестор анонсировал в апреле 2018 год. «Коммерсантъ» также напоминает, что в 2016 году аналогичное производство планировалось построить в Ингушетии. Однако за два года строительство так и не началось, а власти сообщали о требованиях со стороны инвестора предоставить безвозмездно участок земли в 10 га.