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«Историческое событие»: Кызыл и Москву связал прямой авиарейс

Экономика

Стоимость субсидированных авиабилетов для отдельных категорий граждан с 1 января 2019 года – 6100 рублей

«Историческое событие»: Кызыл и Москву связал прямой авиарейс
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Самолет

Кызыл, 14 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  С 14 декабря 2018 года начал выполняться прямой авиарейс Кызыл — Москва — Кызыл. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его словам, стоимость авиабилетов по экономическим тарифам — от 12 000 рублей.

«Стоимость субсидированных авиабилетов (для отдельных категорий граждан) с 1 января 6100 рублей», — пишет глава региона на своей странице в соцсети.

Шолбан Кара-оол назвал появление этого прямого авиарейса «историческим событием».

За 6100 рублей смогут приобрести билет пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Кара-оол объяснил, что раньше жителям Тувы, чтобы улететь в Москву, надо было сначала добраться до Абакана. Это путь длиной в 400 км. А сейчас долететь из Тувы в Москву можно за 4,5 часа. Рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2017 годах была проведена реконструкция аэропортового комплекса Кызыла. Общая стоимость работ — более 3 млрд рублей. Взлётно-посадочная полоса увеличилась до 3 км. С начала 2018 года аэропорт «Кызыл» официально открыт для приёма воздушных судов любого типа.

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