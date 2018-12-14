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В Казахстане прошла церемония награждения иностранных инвесторов

Экономика

Казахстан реализует около 300 проектов с участием иностранных инвесторов

Астана, 14 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  В Казахстане реализуется и прорабатывается около 300 инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов, заявил заместитель министра по инвестициям и развитию республики Тимур Токтабаев в ходе церемонии награждения инвесторов, сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что за годы независимости в Казахстан было привлечено около $300 млрд иностранных инвестиций. Он также напомнил, что в 2019 году в республике начнет действовать фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор.

В ходе церемонии Токтабаев наградил десять иностранных инвесторов из восьми стран мира, которые реализуют в Казахстане проекта на общую сумму $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал Казахстана составили 8,6 трлн тенге ($23,2 млрд по курсу на 10 декабря), что на 31,8% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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