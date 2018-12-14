Южная Корея намерена увеличить товарооборот с Россией до 30 млрд долларов

Сеул, , 14:06 — REGNUM Республика Корея предпринимает активные усилия по развитию торговли с Россией; правительство рассчитывает достичь объема в 30 миллиардов до 2020 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление помощника президента Мун Чжэ Ина.

Квон Гу Хун, глава президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству, заявил, что с января по октябрь объём торговли между двумя странами достиг 20 миллиардов долларов, и таким образом, Южная Корея стала восьмым внешнеторговым партнером России. Этот показатель превышает прошлый за весь 2017 год, который был равен 19 миллиардам долларов.

Главным перспективным проектом является соединение Транссибирской магистрали с межкорейской железной дорогой, что позволит значительно ускорить и удешевить транспортировку южнокорейских товаров в Россию и Европу.

Продвижение экономического сотрудничества с Россией является основной повесткой «новой северной политики» президента Мун Чжэ Ина.